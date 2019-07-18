أفغانستان تستثمر 1.5 مليون دولار في اقتصاد أذربيجان حتى الآن

باكو، 18 يوليو / تموز، (أذرتاج)

سجلت أذربيجان 11 شركة أفغانية في مجالات الصناعة والنقل والخدمات.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني صاحب محمدوف في اجتماع مجموعة العمل الأذربيجانية الأفغانية الذي عقد في باكو في 16 يونيو.

قال نائب الوزير إن أفغانستان استثمرت 1.5 مليون دولار في اقتصاد أذربيجان حتى الآن. أكد أنه يمكن بحث إمكانيات التعاون بين البلدين في مجالات إنتاج مواد البناء والاتصالات والنقل وبناء الطرق السريعة وتوليد الطاقة الكهربائية والري والزراعة وتغليف الفواكه والخضروات.