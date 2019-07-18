إنتاج 18.8 مليون طن من البترول و12 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان

باكو، 18 يوليو / تموز، (أذرتاج)

تم إنتاج 18 مليونا و799.3 ألف طن من البترول و17 مليارا و312.2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان خلال نصف العام. تم شراء 11 مليارا و989.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من هذا الحجم.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن القيمة العامة للإنتاج في صناعة التعدين خلال 6 أشهر بلغت 16.4 مليار مانات وهو ارتفع بنسبة 0.1 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

انخفض إنتاج النفط في البلد بنسبة 3 في المائة وزاد إنتاج الغاز بنسبة 35 في المائة.