عدد سكان أذربيجان يصل إلى 10013133 نسمة

باكو، 18 يوليو / تموز، (أذرتاج)

زاد عدد سكان أذربيجان 31 ألفا و676 نسمة أو 0.3 في المائة منذ بداية العام الحالي ووصل إلى 10013133 نسمة حتى الأول من شهر يونيو للعام الجاري.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه يسكن 52.8 في المائة من السكان في المدن و47.2 في المائة بالقرى ومنهم 49.9 في المائة هم الذكور و50.1 في المائة هن الإناث.