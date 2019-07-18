اتضاح منافس قراباغ في المرحلة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
AzerTAg.az
١٨.٠٧.٢٠١٩ [٢٢:٠٧]
باكو، 18 يوليو، أذرتاج
اتضح منافس نادي قراباغ أغدام الأذربيجاني في المرحلة الثانية من تصفيات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد 2019-2020م.
أفادت أذرتاج أن منافس النادي الأذربيجاني هو نادي داندولك الإيرلندي الذي تجاوز نادي ريغا اللاتفي في المرحلة الأولى من التصفيات بركلات الترجيح 5-4 عقب مباراتي الذهاب والإياب اللتين اختتمتا بالتعادل السلبي.
ويلتقي قراباغ أغدام النادي الإيرلندي ذهابا في 24 يوليو وإيابا في 31 يوليو.
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