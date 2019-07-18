صبائل خارج دوري أوروبا لكرة القدم

باكو، 18 يوليو، أذرتاج

اختتمت مباراة الإياب التي جمعت بين نادي يونيورسيتاتيا الروماني وصبائل باكو الأذربيجاني ضمن المرحلة الأولى من تصفيات دوري أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد 2019-2020م والتي نظمت بمدينة كرايفو 18 يوليو اليوم.

أفادت أذرتاج أن المباراة انتهت بحساب 3-2 لصالح صاحب الأرض. واصبح صبائل باكو خارج المنافسة بما انه خسر امام النادي الروماني في مباراة الذهاب بنفس الحساب قبل أسبوع.

يذكر أن النادي الروماني يلتقي في المرحلة التالية مع فائز مباراة هونويد الهنغاري وجالجيريس الليتواني.