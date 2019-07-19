الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير العدل السعودي والوفد المرافق له (تحديث)

باكو، 19 يوليو (أذرتاج).

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 19 يوليو بوزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني والوفد المرافق له.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف قال إن ثمة إمكانيات جيدة لتوسيع التعاون بين هيئات العدل والمحاكم للبلدين معربا عن ثقته في أن تساهم زيارة وزير العدل السعودي هذه إلى أذربيجان في تطوير هذه العلاقات. ووصف الرئيس إلهام علييف زيادة عدد السياح الوافدين من المملكة العربية السعودية الى أذربيجان بالمؤشر الحسن لهذه العلاقات.

من جانبه نقل وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني إلى الرئيس الأذربيجاني والشعب الأذربيجاني تحيات خادم الحرمين الشريفين والملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده محمد بن سلمان عبدالعزيز آل سعود.

أكد الضيف السعودي الرفيع المستوى ان خادم الحرمين الشريفين الملك السعودي أشاد بمستوى العلاقات مع أذربيجان مشيرا الى وجود عزم لتطوير هذه العلاقات. أضاف الوزير ان لقاءاته مع نظرائه في أذربيجان كانت ناجحة مشيدا بالإنجازات في نظام العدل الاذربيجاني.

بدوره اعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن شكره على تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بينما طلب من الوزير نقل تحياته اليهما.

كما ناقشا الطرفان اثناء اللقاء جوانب مختلفة من العلاقات الثنائية.