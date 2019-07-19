    • / سياسة

    سياسة


    الوحدات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 26 مرة

    ١٩.٠٧.٢٠١٩ [١٢:١٢]

    باكو، 19 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 26 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في المرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

    كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرية ياريمجا بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقريتي شيخلار وجواهرلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى قاراخانبكلي وأشاغي سيد أحمدلي وقورقان بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وخوجاوند الأذربيجانية على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :الوحدات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 26 مرة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٥‎٠]
    الجنود الأذربيجانيون يشاركون في مسابقات "الألعاب العسكرية الدولية - 2019"
    ١٨.٠٧.٢٠١٩ [١٥‎:١٧]
    جرح جندي أذربيجاني بنيران العدو الأرميني في الحدود بين أرمينيا وأذربيجان
    ١٨.٠٧.٢٠١٩ [١١:٢١]
    الوحدات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 25 مرة
    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [٢٠:٣٢]
    جيش الاحتلال الأرميني يطلق النيران على جرارة أذربيجانية
    الوحدات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 26 مرة