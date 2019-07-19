كأس العالم للجمباز الإيقاعي ينظم في باكو للمرة التالية

باكو، 19، أذرتاج

يستعد الاتحاد الأذربيجاني للجمباز لاحدى اهم مسابقات العام حيث تستضيف باكو للمرة التالية بعد 14 سنة بطولة العالم للجمباز الإيقاعي فترة 16-22 سبتمبر المقبل.

أفادت أذرتاج عن بيان الاتحاد أن لاعبات الجمباز يتنافسن خلال أسبوع لدى مسابقة منظمة في ملعب الجمباز الوطني في مسابقات فردية وجماعية بأدوات مختلفة.

يذكر أن البطولة العالمية تعتبر الأهم من حيث التأهل لألعاب طوكيو 2020 الأولمبية الصيفية أيضا حيث أن صاحبات المراكز الـ16 الأولى في البرامج الفردية بشرط أن تكون لاعبتين اثنتين من كل بلد ستحصلن على تراخيص أولمبية وأما في البرامج الجماعية فقد حصلت لاعبات من بلغاريا وروسيا وإيطاليا على التراخيص الأولمبية في البطولة العالمية بالعام الماضي. كما تحصل أفضل 5 مجموعات على التراخيص للمشاركة في طوكيو حسب نقاط المنافسات المتعددة.