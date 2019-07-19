تشييع جثمان الدبلوماسي التركي الشهيد في أنقرة
AzerTAg.az
١٩.٠٧.٢٠١٩ [١٢:٥٠]
أنقرة، 19 يوليو / تموز، (أذرتاج)
أقيمت مراسم تشييع في العاصمة أنقرة للدبلوماسي التركي عثمان كوسه الذي استشهد جراء هجوم استهدف موظفي القنصلية التركية في مدينة أربيل العراقية.
أفادت وكالة أذرتاج أنه شارك في مراسم التشييع مسؤولو الحكومة التركية والجنرالات والنواب وقادة الأحزاب السياسية والشخصيات العامة البارزة.
يذكر أن عثمان كوسه قتل جراء هجوم مسلح وقع بعد ظهر أمس الأربعاء داخل مقهى وسط مدينة أربيل. وفقا للبيانات الأولية، شارك 4 أشخاص في القتل المخطط له. بحسب الحكومة العراقية، لا تزال عمليات البحث للعثور على المجرمين.
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