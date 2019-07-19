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    نفطجي باكو يتأهل للمرحلة التالية بدوري أوروبا لكر القدم

    ١٩.٠٧.٢٠١٩ [١٣:٣٥‎]

    باكو، 19 يوليو، أذرتاج

    تأهل نفطجي باكو للمرحلة الثانية بدوري أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد 2019-2020م بعد أن تغلب 6-0 على نادي سبيرانتا المولدوفي في مباراة الإياب المقامة على ملعب باكسيل أرينا بالعاصمة باكو الليلة.

    أفادت أذرتاج أن المباراة الأولى بين الطرفين في كيشيناو خسر فيها صاحب الأرض أيضا 0-3.

    وسيلتقي الممثل الأذربيجاني بالمرحلة التالية بنادي أرسنال تولا الروسي يومي 25 يوليو ذهابا و1 أغسطس إيابا في باكو.

    AZERTAG.AZ :نفطجي باكو يتأهل للمرحلة التالية بدوري أوروبا لكر القدم
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