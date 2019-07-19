نفطجي باكو يتأهل للمرحلة التالية بدوري أوروبا لكر القدم

باكو، 19 يوليو، أذرتاج

تأهل نفطجي باكو للمرحلة الثانية بدوري أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد 2019-2020م بعد أن تغلب 6-0 على نادي سبيرانتا المولدوفي في مباراة الإياب المقامة على ملعب باكسيل أرينا بالعاصمة باكو الليلة.

أفادت أذرتاج أن المباراة الأولى بين الطرفين في كيشيناو خسر فيها صاحب الأرض أيضا 0-3.

وسيلتقي الممثل الأذربيجاني بالمرحلة التالية بنادي أرسنال تولا الروسي يومي 25 يوليو ذهابا و1 أغسطس إيابا في باكو.