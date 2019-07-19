باكو، 19 يوليو / تموز، (أذرتاج) التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 19 يوليو بوزير البلدية والبيئة في دولة قطر عبدالله بن عبد العزيز بن تركي آل السبيعي.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير البلدية والبيئة في قطر

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده