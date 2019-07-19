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    الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير البلدية والبيئة في قطر

    ١٩.٠٧.٢٠١٩ [١٥‎:١٧]

    باكو، 19 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 19 يوليو بوزير البلدية والبيئة في دولة قطر عبدالله بن عبد العزيز بن تركي آل السبيعي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير البلدية والبيئة في قطر
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