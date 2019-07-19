الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير البلدية والبيئة في قطر
AzerTAg.az
١٩.٠٧.٢٠١٩ [١٥:١٧]
باكو، 19 يوليو / تموز، (أذرتاج)
التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 19 يوليو بوزير البلدية والبيئة في دولة قطر عبدالله بن عبد العزيز بن تركي آل السبيعي.
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