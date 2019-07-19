دخول حظر الخط الفاصل المتواصل الأصفر على بعض شوارع وجادات العاصمة حيز التنفيذ الليلة

باكو، 19 يوليو، أذرتاج

يدخل حظر الخط الفاصل المتواصل الأصفر على بعض شوارع وجادات العاصمة باكو حيز التنفيذ الليلة 20 يوليو وذلك بسبب استضافة العاصمة النسخة الخامسة عشرة من دورة مهرجان الشباب الأولمبي الصيفي الأوروبي EYOF BAKU 2019.

وقال رئيس قسم إدارة شرطة المرور العقيد واقف أسدوف لمراسل أذرتاج إن شرطة المرور تشدد إجراءات يومية خلال مدة إقامة المهرجان مع رفع التأهب لدى أماكن تنظيم المسابقات خاصة بالسيطرة الكاملة على مناطق محاذية للملاعب والميادين والشوارع بغية اتخاذ تدابير أمنية مشددة. واهم هذه الإجراءات الخاصة مسلك خاص معروف بمسلك أولمبي مسوم بعلامة خاصة باللون الأصفر والمقسم من المسالك الأخرى على الشوارع بالخط الفاصل المتواصل الأصفر من اجل تشكيل مرور وتنقل مريح وغير منقطع وآمن لمشاركي المهرجان حيث أن الحركة داخل المسلك الأصفر محظور على سائر المراكب النقلية من أي نوع كان وجميع المسالك المصفرة مسومة بشاخصة تمنع دخول السيارات فيه.

وحذر العقيد أسدوف أصحاب المراكب من استخدام تلك المسالك الصفراء الخاصة مفيدا أن جميعها تحت الرقابة من خلال كاميرات الويب التي تطبق غرامة تطبيقا مؤتمتا قدرها 40 ماناتا ودعا أصحاب السيارات الخاصة للاستفادة من المواصلات العامة خاصة لدى مناطق رياضية خاصة بالمهرجان حذرا الزحمة والاختناقات أيام المسابقات.

وابلغ أن سريان مفعول حظر الخط الفاصل المتواصل الأصفر ينتهي 28 يوليو.