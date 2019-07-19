الجنود الأذربيجانيون يشاركون في مسابقات "الألعاب العسكرية الدولية - 2019"

باكو، 19 يوليو / تموز، (أذرتاج)

سيشارك الجنود الأذربيجانيون في مسابقات "الألعاب العسكرية الدولية - 2019" التي ستقام في أراضي أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن ممثلو الجيش الأذربيجاني سيحضرون مسابقات "بياتلون الدبابات" و"المطبخ الميداني" في روسيا و"الماجستير من نيران المدفعية" في كازاخستان و"حد القناص" في بيلاروسيا إلى جانب "كأس البحر" الذي أقيم في بلدنا.

ومن المقرر عقد مسابقات "الألعاب العسكرية الدولية – 2019" في الفترة ما بين 3 - 17 أغسطس.