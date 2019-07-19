رئيس تركيا يتصل هاتفيا بنظيره الأذربيجاني
AzerTAg.az
١٩.٠٧.٢٠١٩ [١٩:٤٥]
باكو، 19 يوليو (أذرتاج).
أجرى رئيس تركيا رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية مع رئيس أذربيجان إلهام علييف.
ناقش الرئيسان أثناء المكالمة الهاتفية العلاقات الثنائية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
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