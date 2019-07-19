    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    رئيس تركيا يتصل هاتفيا بنظيره الأذربيجاني

    ١٩.٠٧.٢٠١٩ [١٩:٤٥‎]

    باكو، 19 يوليو (أذرتاج).

    أجرى رئيس تركيا رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية مع رئيس أذربيجان إلهام علييف.

    ناقش الرئيسان أثناء المكالمة الهاتفية العلاقات الثنائية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :رئيس تركيا يتصل هاتفيا بنظيره الأذربيجاني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٩.٠٧.٢٠١٩ [١٥‎:١٧]
    الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير البلدية والبيئة في قطر – إضافة
    ١٩.٠٧.٢٠١٩ [١١:١٠]
    الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير العدل السعودي والوفد المرافق له (تحديث)
    ١٤.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٣٨]
    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا: الزعيم الوطني العام حيدر علييف خدم مدى عمره لشعبه ووطنه بإخلاص
    ١٠.٠٧.٢٠١٩ [١٦:٣٣]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والوفد المرافق له
    رئيس تركيا يتصل هاتفيا بنظيره الأذربيجاني