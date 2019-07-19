وزير العدل السعودي يتفقد "أصان خدمة"

باكو، 19 يوليو، أذرتاج

استقبل رئيس الوكالة الحكومية للخدمات العامة والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الأذربيجاني "أصان خدمة" عُلْوِي مهدييف في 19 يوليو اليوم وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني.

أفادت أذرتاج عن بيان الوكالة أن الضيف السعودي أحيط علما بغرض تأسيس مراكز "أصان خدمة" واتجاهات فعالياتها.

كما بحث الطرفان آفاق تطبيق فعاليات "أصان خدمة" في البلدان الخارجية كنموذج متقدم في مجال تقديم الخدمات العامة في أذربيجان.

كما تفقد الضيف السعودي فعاليات فروع "أصان خدمة" متطوعي أصان وإذاعة أصان ومركز التعليم والتدريب وشركة أباد لدعم ريادة العمل الصغيرة للتشغيل الذاتي.