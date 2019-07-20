جورجيا تزيد من استيراد الغاز الطبيعي من أذربيجان

تبيليسي، 20 يوليو / تموز، (أذرتاج)

زادت جورجيا من استيراد الغاز الطبيعي من أذربيجان خلال النصف الأول من هذا العام بأكثر من 7 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الإدارة الوطنية الجورجية للإحصاء أن جورجيا استوردت من أذربيجان خلال فترة يناير – يونيو العام الحالي الغاز الطبيعي البالغ حجمه 985 ألف و624 متر مكعب.

وجاء في البيان أن حجم الغاز الطبيعي المصدر من أذربيجان إلى جورجيا خلال مدة العام الأخير ارتفع قدر 70 ألفا و613.1 متر مكعب أو بنسبة 7.7 في المائة. كما من المسجل نمو في قيمة الغاز الطبيعي قدر 165 مليون و26.7 ألف دولار.