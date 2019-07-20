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    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس اللجان الأوليمبية الأوروبية

    ٢٠.٠٧.٢٠١٩ [١٣:٠٠]

    باكو، 20 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس اللجان الأوليمبية الأوروبية يانيس كوسيانيتشي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس اللجان الأوليمبية الأوروبية
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