الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس اللجان الأوليمبية الأوروبية
AzerTAg.az
٢٠.٠٧.٢٠١٩ [١٣:٠٠]
باكو، 20 يوليو / تموز، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس اللجان الأوليمبية الأوروبية يانيس كوسيانيتشي.
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