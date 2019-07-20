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    مليون شريحة اتصال وإنترنت مجانا لضيوف الرحمن

    ٢٠.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٢٠]

    باكو، 20 يوليو (أذرتاج).

    بدأت السلطات السعودية في تنفيذ مبادرة لتوزيع شرائح اتصال وإنترنت مجاني كهدية لحجاج هذا العام ضمن برنامج "ضيف الرحمن في عيوننا".

    ودشنت إدارة مطار الملك عبد العزيز مبادرة لجنة السقاية والرفادة في إمارة مكة المكرمة، التي تتضمن توزيع مليون شريحة اتصال وإنترنت مجانية هدية لضيوف الرحمن، حسبما أفادت سكاي نيوز عربي.

    ويقوم فريق ميداني على مدار 24 ساعة بتوزيع شرائح الاتصال على مليون حاج.

    ويتم تقديم هذه الخدمة خلال موسم حج هذا العام في بادرة نوعية تسهل على ضيوف الرحمن التواصل مع أسرهم ومشاركتهم جميع أحداثهم اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الاتصال المباشر، ليعيشوا معهم أجواء الحج وما ينعمون به في هذا البلد الحرام من راحة وأمان.

    AZERTAG.AZ :مليون شريحة اتصال وإنترنت مجانا لضيوف الرحمن
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    مليون شريحة اتصال وإنترنت مجانا لضيوف الرحمن