الحكومة الجورجية تخطط في التعاون مع شركات أذربيجانية لترويج السياحة

تبيليسي، 20 يوليو (أذرتاج).

أعدت الحكومة الجورجية خطة الاقتراحات الجديدة المتعلقة بالقطاع السياحي. تنص الوثيقة المكونة من 10 بنود على التعاون مع الشركات الأذربيجانية.

أفادت وكالة أذرتاج أن وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية ناتيا تورناوا قالت إن هذه الخطة جاءت ردا على فرض روسيا حظرا على الرحلات الجوية المباشرة إلى جورجيا.

أضافت أن الوثيقة تنص على اقتراح تدشين حافلات "شاتل" من باكو إلى تبيليسي.

زادت أن المحادثات مستمرة مع شركات الطيران الأذربيجانية ويطرح ربط حافلات "شاتل" المتوجهة من باكو الى تبيليسي والعكس بتذاكر الطيران.

كذلك تحوي الوثيقة تسهيل رحلات "شارتر" والعمل مع السلك الدبلوماسية ودعوة المشهورين الى جورجيا وتعزيز حملات دعاية سياحية وغيرها من الاعمال لترويج السياحة.