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    المديرة العامة لليونسكو ترحب بتأسيس الصندوق العالمي لحماية الإعلام

    ٢٠.٠٧.٢٠١٩ [١٦:٠٠]

    باكو، 20 يوليو (أذرتاج).

    رحبت المديرة العامة لليونسكو أودري آزولي بتأسيس الصندوق العالمي لحماية الإعلام بمبادرة بريطانيا العظمى وكندا. أفادت وكالة أذرتاج ان هاذين البلدين قد نقلا الى حساب الصندوق 3 ملايين جنيه انجليزي و1 مليون دولار كندي.

    والهدف من تأسيس الصندوق هو دعم خطة منظمة الأمم المتحدة للدفاع عن الصحفيين. قالت أودري آزولي ان هذا الصندوق قد يساهم في ضمان الدفاع القانوني لممثلي وسائل الاعلام وحماية حرية الكلام والصحافة في العالم. ودعت ازولي كل الدول الى الانضمام الى مبادرة بريطانيا العظمى وكندا.

    كما أعلن عن تأسيس الصندوق في المنتدى العالمي لحرية الاعلام المقام بمبادرة وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت ووزير الخارجية الكندي كريستيا فريلاند. الى جانب ذلك، ألقى مساعد المديرة العامة لليونسكو في شئون الاتصالات والمعلومات مويز جاكجوك كلمة بهذا الشأن في مؤتمر جمع رؤساء مؤسسات إعلامية من 50 بلدا في لندن.

    AZERTAG.AZ :المديرة العامة لليونسكو ترحب بتأسيس الصندوق العالمي لحماية الإعلام
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    المديرة العامة لليونسكو ترحب بتأسيس الصندوق العالمي لحماية الإعلام