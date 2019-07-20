زيادة حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وجورجيا

تبليسي، 20 يوليو / تموز، (أذرتاج)

زاد حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وجورجيا 200 مليون دولار في هذا العام. وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في النصف الأول للعام الجاري إلى 508 مليون و899.1 ألف دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الإدارة الوطنية الجورجية للإحصاء أن جورجيا صدرت البضائع بقيمة 211 مليون و326.8 دولار إلى أذربيجان خلال الفترة ما بين يناير ويونيو، الأمر الذي ارتفع 3.7 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من عام 2018.

استوردت جورجيا منتجات أذربيجانية بقيمة 297 مليون و572.3 الف دولار في النصف الأول من العام الحالي أي أقل بنسبة 3.1 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

بلعت حصة أذربيجان من حجم التجارة في الدولة المجاورة بنسبة 8.5 في المئة.

كانت أذربيجان ثالث أكبر شريك تجاري لجورجيا بعد تركيا وروسيا.

وتشكل حصة أذربيجان في الحجم الإجمالي لواردات جورجيا 7.1 في المئة. كانت أذربيجان رابع أكبر مستورد لجورجيا بعد تركيا والصين وروسيا.