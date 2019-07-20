زيادة سعر البنزين في جورجيا

تبيليسي، 20 يوليو (أذرتاج).

ارتفع سعر البنزين في معظم محطات الوقود في جورجيا.

أفاد مراسل أذرتاج أن سعر البنزين ازداد بمقدار 5 تيتري.

يعتقد ان سبب هذا هو انخفاض سعر الصرف للعملة الجورجية امام الدولار وارتفاع سعر البنزين في الأسواق العالمية.

في الوقت ذاته، من المتوقع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية في البلد.