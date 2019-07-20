وزارة الدفاع السعودية: صدور موافقة خادم الحرمين على استقبال المملكة لقوات أمريكية
AzerTAg.az
٢٠.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٥٨]
باكو، 20 يوليو (أذرتاج).
صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية بأنه انطلاقاً من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها بإذن الله تعالى.
مصدر: يونا / واس
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