وزير الرياضة: النسخة الخامسة عشرة للمهرجان الأولمبي الأوروبي للشباب تترك آثارا طيبة في ذاكرة الرياضيين والمشجعين

باكو، 20 يوليو، أذرتاج

قال أزاد رحيموف إنني ممتن من ترحاب رياضيي النسخة الخامسة عشرة للمهرجان الأولمبي الأوروبي للشباب في باكو التي تستضيف للمرة التالية لفعالية رياضية واسعة النطاق.

أفادت أذرتاج عن رحيموف وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني قوله إن جميع المنشآت الرياضية بما فيه القرية الرياضية مستعدة للمسابقات وننتظر بفارغ الصبر أن نرحب بالضيوف في مدينتنا.

وأضاف الوزير "إنني آمن بان المهرجان المنظمة في غضون 7 أيام يترك آثارا طيبة في ذاكرة الرياضيين والمشجعين ونحن منتظرين بفارغ الصبر تنظيم مسابقات ممتعة ونزيهة".

يذكر أن 3900 رياضي عن 48 بلدا يتنافسون في 12 منشأة رياضية ويمثل أذربيجان في المهرجان الرياضي 122 رياضي في 10 أنواع من الرياضة وهي الجمباز وألعاب القوى وكرة السلة وسباق الدراجات وكرة اليد والجودو والسباحة وكرة المضراب وكرة الطائرة والمصارعة.