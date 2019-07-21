انطلاق منافسات التنس في المهرجان الأولمبي الأوروبي الصيفي الـ15 للشباب
AzerTAg.az
٢١.٠٧.٢٠١٩ [٠٩:٠٠]
باكو، 21 يوليو (أذرتاج).
انطلقت منافسات التنس في إطار المهرجان الأولمبي الأوروبي الصيفي الـ15 للشباب في أكاديمية باكو للتنس في 21 يوليو. يتنافس فيها اللاعبون واللاعبات بشكل فردي وثنائي.
أفادت وكالة أذرتاج ان اللاعبين كنان قاسيموف وتاميرلان عزيزوف واللاعبتين آلينا حسينوفا وبولينا دروبيشيفا يمثلون أذربيجان في المنافسات.
يشارك في "باكو 2019" لاعبون ولاعبات من مواليد 1 يناير عام 2004 – 31 ديسمبر عام 2005.
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