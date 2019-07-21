    • / رياضة

    رياضة


    انطلاق منافسات التنس في المهرجان الأولمبي الأوروبي الصيفي الـ15 للشباب

    ٢١.٠٧.٢٠١٩ [٠٩:٠٠]

    باكو، 21 يوليو (أذرتاج).

    انطلقت منافسات التنس في إطار المهرجان الأولمبي الأوروبي الصيفي الـ15 للشباب في أكاديمية باكو للتنس في 21 يوليو. يتنافس فيها اللاعبون واللاعبات بشكل فردي وثنائي.

    أفادت وكالة أذرتاج ان اللاعبين كنان قاسيموف وتاميرلان عزيزوف واللاعبتين آلينا حسينوفا وبولينا دروبيشيفا يمثلون أذربيجان في المنافسات.

    يشارك في "باكو 2019" لاعبون ولاعبات من مواليد 1 يناير عام 2004 – 31 ديسمبر عام 2005.

    AZERTAG.AZ :انطلاق منافسات التنس في المهرجان الأولمبي الأوروبي الصيفي الـ15 للشباب
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠٧.٢٠١٩ [١٧:١٦]
    لاعب التنس: وجدنا كل ظرف موات للرياضيين بمهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي EYOF Bakı 2019
    ٢١.٠٧.٢٠١٩ [١٦:٥‎٧]
    مصارع أذربيجان يفوز ذهبية ثانية في مهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي EYOF Bakı 2019
    ٢١.٠٧.٢٠١٩ [١٦:٤٦]
      مصارع أذربيجان يفوز برونزية مهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي EYOF Bakı 2019
    ٢١.٠٧.٢٠١٩ [١٦:١٠]
    مصارع أذربيجان يفوز أول ذهبية في مهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي EYOF Bakı 2019
    انطلاق منافسات التنس في المهرجان الأولمبي الأوروبي الصيفي الـ15 للشباب انطلاق منافسات التنس في المهرجان الأولمبي الأوروبي الصيفي الـ15 للشباب