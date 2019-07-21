مصارعو أذربيجان يتغلبون في المسابقات الأولى بمهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي الـ15

باكو، 21 يوليو، أذرتاج

تغلب مصارعو أذربيجان المشاركون في مسابقات المصارعة المقامة لدى قصر الرياضة باسم حيدر علييف 21 يوليو اليوم ضمن النسخة الخامسة عشرة لمهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي المنظم في باكو.

أفادت أذرتاج أن حقوردييف 45 كغ تنافس مع المصارع الروسي ائلدار عساكايف وتغلب عليه.

يذكر أن يوم المسابقة الأول يشهد منافسات المصارعة الحرة والمصارعة اليونانية الرومانية من فئات الاوزان 45-55 كغ ويتنافس مصارعونا نصيروف 55 كغ في ثمن النهائي مع ريدينغس البريطاني بالحرة بينما يتنافس صادقلي مع مارتينو الإيطالي بالمرحلة التأهيلية ومحمدلي مع شكريبجاك البولندي في ثمن النهائي باليونانية الرومانية.