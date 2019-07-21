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    رياضة


    انطلاق منافسات المصارعة في مهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي الـ15 في باكو
    4 مصارعون أذربيجانيون يباشرون النضال في اليوم الأول

    ٢١.٠٧.٢٠١٩ [١٠:٣٠]

    باكو، 21 يوليو، أذرتاج

    انطلقت منافسات المصارعة في 21 يوليو اليوم لدى قصر الرياضة باسم حيدر علييف ضمن النسخة الخامسة عشرة لمهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي المنظم في باكو.

    أفادت أذرتاج أن اليوم الأول يتنافس فيه المصارعون من فئتي الوزنين 45 كغ و55 كغ بالحرة واليونانية الرومانية حيث يتنافس صادقلي 45 كغ ومحمدلي 55 كغ باليونانية الرومانية وحق وردييف 45 كغ ونصيروف 55 كغ بالحرة.

    ومنافسات المصارعة تقام خلال 3 أيام ويمثل أذربيجان 18 مصارعا في فئات الأوزان 45 كغ و48 كغ و51 كغ و55 كغ و60 كغ و65 كغ بالحرة واليونانية الرومانية 6 مصارعين في كل واحد من نوعي المصارعة من الذكور بجانب 6 مصارعات.

    يذكر أن نوع المصارعة ادرج في برنامج المهرجان لأول مرة.

    AZERTAG.AZ :انطلاق منافسات المصارعة في مهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي الـ15 في باكو
    4 مصارعون أذربيجانيون يباشرون النضال في اليوم الأول
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