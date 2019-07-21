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    رياضة


    لجنة عمليات مهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي تنظم مؤتمرا صحفيا

    ٢١.٠٧.٢٠١٩ [١١:٥‎٠]

    باكو، 21 يوليو، أذرتاج

    عقدت لجنة عمليات النسخة الخامسة عشرة لمهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي مؤتمرا صحفيا بشأن الاعمال التمهيدية الأخيرة في 21 يوليو اليوم.

    أفادت أذرتاج أن المؤتمر الصحفي حضره وزير الشباب والرياضة أزاد رحيموف ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية جنكيز حسين زاده ورئيس اللجان الأولمبية الأوروبية يانس كوسيانجيج والأمين العام رفائلي باقنوزي ورئيس لجنة تنسيق اللجان الأولمبية الأوروبية جورج ويساجكي.

    وقال الوزير رحيموف إن المنشآت الرياضية وقرية الرياضيين مستعدة بالكامل مفيدا أن رياضيي 48 بلدا يتنافسون خلال 7 أيام من اجل الجوائز.

    وأضاف أن أذربيجان يمثلها في المهرجان 122 رياضي في 10 أنواع من الرياضة وهي الجمباز وألعاب القوى وكرة السلة وسباق الدراجات وكرة اليد والجودو والسباحة وكرة المضراب وكرة الطائرة والمصارعة.

    AZERTAG.AZ :لجنة عمليات مهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي تنظم مؤتمرا صحفيا
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