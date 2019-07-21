مصارعو أذربيجان يتجاوزون المسابقات الأولى بمهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي

باكو، 21 يوليو، أذرتاج

يستمر أداء ناجح لمصارعي أذربيجان ضمن النسخة الخامسة عشرة لمهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي المنظم في باكو.

أفادت أذرتاج أن مصارعينا الأربعة تجاوزوا المسابقات الأولى لهم حيث تغلب حق وردييف 45 كغ على الروسي عساكايف ونصيروف 55 كغ على ريدينغس البريطاني بالحرة وصادقلي 45 كغ على مارتينو الإيطالي ومحمدلي 55 كغ على شكريبجاك البولندي باليونانية الرومانية بحساب كبير.

يذكر أن اليوم الأول من منافسات المصارعة يشهد منافسات 45 كغ و55 كغ بالحرة واليونانية الرومانية وتستمر مسابقات المصارعة 3 أيام.