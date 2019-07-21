الاحتلال الأرميني ينتهك الهدنة 17 مرة

باكو، 21 يوليو، أذرتاج

انتهكت قوات الاحتلال الأرميني نظام وقف إطلاق النار 17 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة وبنادق القناصة.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن مواقع الدفاع الأذربيجاني بمرتفعات لمحافظة جدابيك تعرضت لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني بقرية جيل لمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية.

كما أن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة قرب قرى نمرلي وشورى آباد وأجارلي ونوروزلو ويوسف جانلي المحتلة لمحافظة أغدام الأذربيجانية وقريتي قوبو ديلاغاردا وقورقان المحتلتين لمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك مرتفعات محتلة بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام الأذربيجانية استهدفت مواقع الدفاع الأذربيجاني المتقابلة.