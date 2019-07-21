وزير الرياضة يكشف عدد التذاكر المباعة ومسائل تمويلية في مهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي باكو 2019م

باكو، 21 يوليو، أذرتاج

عقدت لجنة عمليات النسخة الخامسة عشرة لمهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي مؤتمرا صحفيا بشأن الاعمال التمهيدية الأخيرة في 21 يوليو اليوم.

أفادت أذرتاج أن المؤتمر الصحفي حضره وزير الشباب والرياضة أزاد رحيموف ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية جنكيز حسين زاده ورئيس اللجان الأولمبية الأوروبية يانس كوسيانجيج والأمين العام رفائلي باقنوزي ورئيس لجنة تنسيق اللجان الأولمبية الأوروبية جورج ويساجكي.

وقال الوزير رحيموف إن المنشآت الرياضية وقرية الرياضيين مستعدة بالكامل مفيدا أن رياضيي 48 بلدا يتنافسون خلال 7 أيام من اجل الجوائز.

واكد الوزير أن مشجعين اشتروا حتى اليوم 6750 تذكرة مفيدا أن حجم التذاكر المباعة يصل إلى يتراوح بين 50-60 في المائة حسب أنواع المسابقات.

وتناول الوزير رحيموف كذلك مسائل تسديد وتمويل تكاليف الرياضيين المشاركين مفيدا أن كل رياضي وافد من الخارج يدفع 90 أورو يضم الطعام 3 مرات يوميا بجانب يعالج كل بلد مشارك مسائل النقل والتنقل.

واعلن وزير الرياضة عن أن جميع التذاكر لحفلي الافتتاح والاختتام مباع.

وأضاف أن أذربيجان يمثلها في المهرجان 122 رياضي في 10 أنواع من الرياضة وهي الجمباز وألعاب القوى وكرة السلة وسباق الدراجات وكرة اليد والجودو والسباحة وكرة المضراب وكرة الطائرة والمصارعة.

وعبر رئيس اللجان الأولمبية الأوروبية يانس كوسيانجيج عن امتنانه من إعادة زيارته باكو مؤكدا أن العاصمة الأذربيجانية مستعدة كل الاستعداد للمهرجان.

وذكر رئيس لجنة تنسيق اللجان الأولمبية الأوروبية جورج ويساجكي أن المهرجان المنظم بالمستوى العالي يأتي دفعة كبيرة للرياضيين في سبيلهم إلى الألعاب الأولمبية.

ثم رد المنظمون على أسئلة صحفيين.