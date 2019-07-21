المهرجان الأولمبي الأوروبي للشباب الـ15: مصارعو أذربيجان الثلاثة في النهائي

باكو، 21 يوليو، أذرتاج

يستمر أداء ناجح لمصارعي أذربيجان ضمن النسخة الخامسة عشرة لمهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي المنظم في باكو.

أفادت أذرتاج أن المصارع بالحرة حق وردييف 45 كغ تغلب على كل من الروسي عساكايف والبلاروسي بيرازون والتركي سويلير والبولندي نيادزيادزكي ليتأهل للنهائي.

كما تغلب زميله نصيروف 55 كغ على البريطاني ريدينغس والجورجي بارسونيدزي ثم الروسي التميروف.

وحذا حذوهما صادقلي 45 كغ باليونانية الرومانية حيث تجاوز كلا من مارتينو الإيطالي في ثمن النهائي وقواسالياني الجورجي في ربع النهائي والروسي قوروف في نصف النهائي.

غير أن زميله محمدلي 55 كغ تغلب على شكريبجاك البولندي التصفيات ولكنه خسر أمام الجورجي بريدزي في ربع النهائي ويتنافس في مسابقات منح فرصة جديدة.

يذكر أن اليوم الأول من منافسات المصارعة يشهد منافسات 45 كغ و55 كغ بالحرة واليونانية الرومانية وتستمر مسابقات المصارعة 3 أيام.