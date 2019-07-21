اختتام منافسات التنس التالية الفردية في المهرجان الأولمبي الأوروبي الصيفي الـ15 للشباب

باكو، 21 يوليو، أذرتاج

اختتمت تنافسات فردية تالية في مسابقات التنس ضمن النسخة الخامسة عشرة لمهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي EYOF Bakı 2019 المنظم في باكو.

أفادت أذرتاج أن السلوفاكية دروقوفا فازت على اللاعبة الأذربيجانية دروبيشيف 6-1 و6-0 وتودوني الرومانية على ريبيجي السلوفينية 6-0 و6-0 والاسباني روديناس على اردن التركي 6-4 ةو6-3 وفونتيليل السويسري على مورينا الكوسوفي 6-0 و6-0 والتشيكية سالكوفا على جونا الألبانية 6-0 و6-0 وسيلاسته الاستوني على جورينان الكرواتي 7-5 و6-2 ليتأهلوا للمرحلة التالية.