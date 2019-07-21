مصارع أذربيجان يفوز أول ذهبية في مهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي EYOF Bakı 2019
AzerTAg.az
٢١.٠٧.٢٠١٩ [١٦:١٠]
باكو، 21 يوليو، أذرتاج
أحرز المصارع الأذربيجاني فريد صادقلي باليونانية الرومانية أول ذهبية بالنسخة الخامسة عشرة لمهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي EYOF Bakı 2019 المنظم في باكو 21 يوليو اليوم.
أفادت أذرتاج أن صادقلي تغلب في نهائي مسابقة 45 كغ على التركي تشوبان.
ويذكر أن صادقلي 45 كغ باليونانية الرومانية تجاوز كلا من مارتينو الإيطالي في ثمن النهائي وقواسالياني الجورجي في ربع النهائي والروسي قوروف في نصف النهائي.
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