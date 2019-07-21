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    لاعب التنس: وجدنا كل ظرف موات للرياضيين بمهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي EYOF Bakı 2019

    ٢١.٠٧.٢٠١٩ [١٧:١٦]

    باكو، 21 يوليو، أذرتاج

    قال توغان توكاج إن أذربيجان تستضيف بالمستوى العالي النسخة الخامسة عشرة لمهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي EYOF Bakı 2019 المنظم في باكو.

    أفادت أذرتاج عن توكاج لاعب التنس التركي قوله لمراسلة أذرتاج عقب مباراة فاز بها " إنني اشعر بنفسي هنا كما في بيتي وقد تغلبت بصعوبة في مباراة متوترة وأحوال الملاعب بأكاديمية باكو لكرة المضرب جيدة وآمل في أن أعود من أذربيجان الشقيقة بميدالية ويتنافس في المسابقات لاعبون أقوياء وقد استعددت للمسابقة بجدية شديدة لهذا السبب."

    AZERTAG.AZ :لاعب التنس: وجدنا كل ظرف موات للرياضيين بمهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي EYOF Bakı 2019
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