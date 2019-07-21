مصارع أذربيجان يفوز ذهبية ثانية في مهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي EYOF Bakı 2019

باكو، 21 يوليو، أذرتاج

أحرز المصارع الأذربيجاني مراد حق وردييف 45 كغ بالحرة ذهبية ثانية بالنسخة الخامسة عشرة لمهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي EYOF Bakı 2019 المنظمة مسابقات المصارع ضمنها بقصر الرياضة باسم حيدر علييف في باكو 21 يوليو اليوم.

أفادت أذرتاج أن المصارع حق وردييف تغلب في نهائي مسابقة 45 كغ على الجورجي سانتيلادزي بحساب 11-4.

يذكر أن المصارع بالحرة حق وردييف 45 كغ تغلب على كل من الروسي عساكايف والبلاروسي بيرازون والتركي صويلير والبولندي نيادزيادزكي ليتأهل للنهائي.