باكو، 21 يوليو، أذرتاج أحرز المصارع الأذربيجاني نهاض محمدلي باليونانية الرومانية ميدالية برونزية بالنسخة الخامسة عشرة لمهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي EYOF Bakı 2019 المنظم في باكو 21 يوليو اليوم. أفادت أذرتاج أن محمدلي تغلب في نهائي مسابقة 55 كغ على التركي بكر بحساب 9-0. وفاز بالذهبية البلاروسي ماكارانكا والفضية الجورجي بريدزي.

AZERTAG.AZ : مصارع أذربيجان يفوز برونزية مهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي EYOF Bakı 2019

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