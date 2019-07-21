إحصاء بلاروس تكشف حجم التبادل التجاري مع أذربيجان

منسك، 21 يوليو، أذرتاج

قالت هيئة الإحصاء البلاروسية إن حجم عمليات التوريد والتصدير بين أذربيجان وبلاروس خلال الستة أشهر من العام الجاري تجاوز عن 106 مليون دولار.

أفادت أذرتاج عن تقرير هيئة الإحصاء البلاروسية أن حجم صادرات بلاروس إلى أذربيجان بلغ 96 مليونا و064 ألف دولار فيما شكل حجم واردات البلد من أذربيجان 9 ملايين و971 ألف دولار.

يذكر أن حجم عمليات التوريد والتصدير بين البلدين بالعام الماضي كان يبلغ 204 مليون دولار وذلك أكثر من المؤشر المماثل من عام 2017م نحو 56 مليون دولار.