باكو، 21 يوليو، أذرتاج

تحولت باكو إلى محط اهتمام عالمي من جديد باستضافتها باعلى المستويات الفعاليات الرياضية المتتالية في السنوات الأخيرة وتنظم فيها اليوم النسخة الخامسة عشرة لمهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي.

أفادت أذرتاج أن حفل الافتتاح يقام لدى قصر كريستال باكو ويحضره الرئيس الأذربيجاني رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية إلهام علييف والسيدة الأولى الأذربيجانية مهربان علييفا وكذلك رئيس اللجان الأولمبية الأوروبية يانس كوسيانجيج ورؤساء وفود البلدان المشاركة ومسؤولون آخرون.

مهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي يقام تحت رعاية اللجنة الأولمبية الدولية تقليدا تفتخر به اللجان الأولمبية الأوروبية منذ 25 سنة. ويشارك فيه رياضيون تختلف أعمارهم بين 14-18 سنة.

وينظم مهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي باكو 2019 تحت شعار "نستعد للقمم" والمسابقات تقام لدى 12 منشأة رياضية بالعاصمة باكو لمدة 7 أيام يشارك فيها 3900 رياضي عن 48 بلدا في أنواع الرياضة الجمباز والعاب القوى وكرة السلة ورياضة الدراجة وكرة اليد والجودو والسباحة وكرة المضرب وكرة الطائرة والمصارعة. و

و52 في المائة من المشاركين هم الفتيان و48 في المائة منهم هن الفتيات. ويتنافسون من اجل 135 مجموعة ميدالية تضم 930 ميدالية عموما ومنها 300 ذهبية و300 فضية و330 برونزية.

وتشارك أذربيجان في المهرجان بـ 122 رياضي.

ويخدم في المهرجان اكثر من 2500 متطوع لدى منشآت رياضية.

في بداية المهرجان اتى جنود القوات الوطنية علم الدولة تحت أصداء النشيد الوطني وأقاموه.

ثم بدأ استعراض الرياضيين تقليديا لحفلات الافتتاح.