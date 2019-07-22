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    سياسة


    الاحتلال الأرميني ينتهك الهدنة 16 مرة

    ٢٢.٠٧.٢٠١٩ [١٣:٣٢]

    باكو، 22 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 16 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في المرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية زمنلي بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

    كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي جواهرلي ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقريتي قورقان وكوردلر بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام الأذربيجانية على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :الاحتلال الأرميني ينتهك الهدنة 16 مرة
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