المهرجان الأولمبي الأوروبي للشباب الـ15: رجال بلغاريا وسيدات بلاروس يتغلبون في مسابقة كرة الطائرة

باكو، 22 يوليو، أذرتاج

اختتمت مسابقة المباريات الثانية في كرة الطائرة بين الذكور والإناث ضمن النسخة الخامسة عشرة لمهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي المنظم في باكو.

أفادت أذرتاج أن منتخبي إيطاليا وبلغاريا التقيا في المرحلة الثانية من مسابقة كرة الطائرة بين الذكور لدى مركز الرياضة والصحة التابعة لوزارة الطوارئ وتغلب المنتخب البلغاري 3-2 ليحقق الفائز أول انتصاره.

والتقى منتخبا بلاروس وتركيا في المرحلة الثانية من مسابقة كرة الطائرة بين الإناث المنظمة لدى مركز أذربيجان لكرة الطائرة وتغلب المنتخب البلاروسي على منافسه التركي 3-0.