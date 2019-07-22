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    المهرجان الأولمبي الأوروبي للشباب الـ15: سيدات هنغاريا يتغلبن بحساب كبير على نظيراتهن البولنديات

    ٢٢.٠٧.٢٠١٩ [١٦:٤٧]

    باكو، 22 يوليو، أذرتاج

    اختتمت المرحلة الأولى من مسابقة كرة السلة ضمن النسخة الخامسة عشرة لمهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي المنظم في باكو.

    أفادت أذرتاج أن منتخب اليونان التقى بنظيره الليتواني للذكور لدى مركز سرحدجي الأولمبي الرياضي في حين تنافس منتخب هنغاريا مع بولندا للإناث لدى مدرسة أوروبا الأذربيجانية.

    وتغلب المنتخب اليوناني على المنتخب الليتواني 77-71 فيما سحقت سيدات هنغاريا نظيراتهن البولنديات 95-50.

    يذكر أن مسابقتي الذكور والإناث تتنافس في كل واحد منهما 8 منتخبات في 4 مجموعات وتضم المجموعة الأولى منتخبات أذربيجان وكرواتيا وفرنسا وصربيا والمجموعة الثانية إسبانيا واليونان وتركيا وليتوانيا للذكور والمجموعة الأولى بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وروسيا والمجموعة الثانية التشيك وهنغاريا وبولندا وتركيا للإناث. ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني للمرحلة الفاصلة.

    تختتم مسابقة كرة السلة في 27 يوليو.

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    AZERTAG.AZ :المهرجان الأولمبي الأوروبي للشباب الـ15: سيدات هنغاريا يتغلبن بحساب كبير على نظيراتهن البولنديات
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