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    تخصيص مساعدة مالية للجرائد المطبوعة في أذربيجان

    ٢٢.٠٧.٢٠١٩ [١٩:١٣]

    باكو، 22 يوليو، أذرتاج

    وقع الرئيس إلهام علييف على قرار جمهوري ينص على تخصيص مساعدة مالية إضافية للجرائد المطبوعة في جمهورية أذربيجان.

    أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري صدر لتعزيز القاعدة المادية والتقنية للصحف للجرائد المطبوعة في أذربيجان.

    وينص القرار على تخصيص مليون مانات لصندوق الدعم الحكومي لتنمية وسائل الإعلام الجماهيرية لدى الرئيس الأذربيجاني من الصندوق الاحتياطي للرئيس المنصوص عليه في ميزانية الدولة لعام 2019م لمساعدة مالية إضافية للجرائد المطبوعة في أذربيجان.

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