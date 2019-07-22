كشف منافس محتمل لنادي قراباغ الأذربيجاني بدوري أبطال أوروبا
AzerTAg.az
٢٢.٠٧.٢٠١٩ [١٩:٢٧]
باكو، 22 يوليو، أذرتاج
سحبت قرعة المرحلة الثالثة بتصفيات دوري ابطال أوروبا لكرة القدم لدى مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية 22 يوليو اليوم.
أفادت أذرتاج أن قراباغ الأذربيجاني سوف يلتقي فائز مباراة ابويل القبرصي وسوتجيسكا من الجبل الأسود في حال تجاوزه المرحلة الثانية الحالية.
وتقام مباريات المرحلة الثالثة ذهابا في 6-7 أغسطس وإيابا في 13 أغسطس.
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