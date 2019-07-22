الرئيس إلهام علييف يستقبل وفد اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني – إضافة

باكو، 22 يوليو، أذرتاج

استقبل الرئيس إلهام علييف في 22 يوليو اليوم مدير قسم العلاقات الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني سون تاو مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة اعلم تطور العلاقات الثنائية بين جمهوريتي أذربيجان والصين الشعبية بمختلف المجالات بنجاح. وتذكر الرئيس إلهام علييف زيارته الأخيرة للصين بامتنان مشيرا إلى اجراء مفاوضات مثمرة في لقاء جمعه برئيس جمهورية الصين الشعبية سي جينبين حول تطوير مستقبلي للعلاقات قائلا إن توقيع 10 وثائق مهمة خلال الزيارة ولقاءات منعقدة مع رؤساء شركات رائدة صينية تكتسي بالغ الأهمية من حيث توسيع التعاون الموجود. وقدر الرئيس إلهام علييف وصول قطار شحن مؤخرا من مدينة سيان الصينية إلى أذربيجان امتلاك التعاون بين البلدين آفاقا حسنة في مجالي الاقتصاد والنقل. وأشار رئيس الدولة إلى دور زيارات متبادلة مختلفة المستويات في تطوير العلاقات قائلا إن زيارة وزير الخارجية الصيني البلد هذا العام مؤشر جيد للعلاقات.

وعبر مدير قسم العلاقات الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني سون تاو عن الشكر على الكلمات الطيبة ناقلا بالدرجة الأولى تحيات رئيس جمهورية الصين الشعبية سي جينبين لرئيس الدولة. وذكر سون تاو أن العلاقات التي تشمل على مختلف المجالات بقيادة رئيسي الصين وأذربيجان تتطور بنجاح. وأشار الضيف إلى أن أذربيجان أحرزت إنجازات كبيرة في جميع المجالات نتيجة سياسة بعيدة النظر ومدروسة للرئيس إلهام علييف.

وأشار إلى أهمية مشاركة الرئيس إلهام علييف في المنتدى الدولي "حزام واحد طريق واحد" المنظم في بكين نيسان العام الحالي. وشدد على أهمية التوصل إلى اتفاقيات هامة على توسيع العلاقات بين رئيسي الصين وأذربيجان.

واعرب رئيس الدولة عن الامتنان من تحيات رئيس جمهورية الصين الشعبية سي جينبين فيما طلب نقل تحياته إلى رئيس الصين أيضا.

وتم التعبير في اللقاء عن الارتياح من تطور العلاقات بين الحزبين الحاكمين للبلدين مع الإشارة إلى ضرورة تنفيذ تبادل زيارات للشباب ورجال الدولة والعلماء.