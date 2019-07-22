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    المهرجان الأولمبي الأوروبي للشباب الـ15: مصارع أذربيجان يحصد الفضية بالحرة

    ٢٢.٠٧.٢٠١٩ [٢٠:١٦]

    باكو، 22 يوليو، أذرتاج

    حصد مصارع اذربيجاني آخر ميدالية بمسابقات الحرة ضمن النسخة الخامسة عشرة لمهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي المنظم في باكو.

    أفادت أذرتاج أن صابر جعفروف 60 كغ خسر في النهائي امام فيودور بالتويف 3-7 ليكتفي بالفضية.

    AZERTAG.AZ :المهرجان الأولمبي الأوروبي للشباب الـ15: مصارع أذربيجان يحصد الفضية بالحرة
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