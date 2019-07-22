قرعة دوري أوروبا: فاينورد روتردام ينتظر غابالا وبني يهودا تل أبيب نفطجي بالمرحلة الثالثة

باكو، 22 يوليو، أذرتاج

سحبت قرعة المرحلة الثالثة بتصفيات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لدى مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية 22 يوليو اليوم.

أفادت أذرتاج أن نادي غابالا الأذربيجاني الذي يتنافس حاليا بالمرحلة الثانية من تصفيات دوري أوروبا لكرة القدم ينتظره نادي فاينورد أمستردام الهولندي بالمرحلة الثالثة إذا تجاوز دينامو تبيليسي الجورجي.

كما أن القرعة كشف عن أن نادي بنو يهودا تل أبيب الإسرائيلي في انتظار منافس له من بين نفطجي باكو او أرسنال تولا الروسي.

وتقام مباريات المرحلة الثالثة من التصفيات في 8 أغسطس ذهابا و15 أغسطس إيابا.