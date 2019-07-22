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    محمدياروف يتغلب على واشيه لاغراف في المباراة الأولى بجائزة الاتحاد الدولي للشطرنج الكبرى

    ٢٢.٠٧.٢٠١٩ [٢٢:٣٥‎]

    باكو، 22 يوليو، أذرتاج

    تغلب أستاذ الشطرنج الأذربيجاني الشهير شهريار محمدياروف على ماكسيم واشيه لاغراف في المباراة الأولى بجائزة الاتحاد الدولي للشطرنج الكبرى في مدينة ريغا.

    أفادت أذرتاج أن المباراة الثانية تقامة في 23 يوليو.

    يذكر أن مسابقة الجائزة الكبرى تنظم على النظام الأولمبي بمنافسات تصفيات ونصف النهائي والنهائي ويفوز اللاعب الذي بلغ رصيده 5ر1 نقطة ليتأهل إلى المركزين الأول او الثاني للمتكن من خوض النضال في بطولة المرشحين إلى تاج الشطرنج العالمي بتنافس مع البطل العالمي الحالي كارلسن.

    ويشارك في سلسلة البطولة المنظمة مرحلتها الأولى في موسكو والمنتهية بفوز الأستاذ الروسي نيبومنياشي. وبعد مرحلة ريغا الحالية تنظم مراحل هامبورغ فترة 4-18 نوفمبر وتل أبيب فترة 10-24 ديسمبر لتصفيات 21 أستاذا يخوض كل واحد منهم النضال في 3 مراحل.

    AZERTAG.AZ :محمدياروف يتغلب على واشيه لاغراف في المباراة الأولى بجائزة الاتحاد الدولي للشطرنج الكبرى
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