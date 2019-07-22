    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يهنئ نظيره المصري السيسي بالعيد الوطني

    ٢٢.٠٧.٢٠١٩ [٢٢:٤٩]

    باكو، 22 يوليو، أذرتاج

    بعث الرئيس إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

    أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة أعرب في برقية التهنئة عن يقينه من استمرار تطور وتوسع علاقات الصداقة والتعاون التقليدية القائمة بين أذربيجان ومصر بما يصب في مصالح الشعبين.

    وتمنى الرئيس إلهام علييف نظيره المصري عبد الفتاح السيسي موفور الصحة ونجاحا في فعالياته السامية وللشعب المصري الصديق السلام والازدهار.

    AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يهنئ نظيره المصري السيسي بالعيد الوطني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠٧.٢٠١٩ [١٩:١٣]
    تخصيص مساعدة مالية للجرائد المطبوعة في أذربيجان
    ١٨.٠٧.٢٠١٩ [٢٢:٠٠]
    الناطقة باسم الخارجية: استهداف قوات الاحتلال الأرميني منفذا حدوديا يتناقض تماما مع دعوة الوسطاء لإعداد الشعبين للسلام
    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٤٥‎]
    بحث آفاق تنمية علاقات أذربيجان مع النرويج وإسرائيل
    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٥‎:٠٤]
    عقد دورات عامة في منتدى باكو الثقافي للشباب
    الرئيس إلهام علييف يهنئ نظيره المصري السيسي بالعيد الوطني