باكو، 22 يوليو، أذرتاج بعث الرئيس إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة أعرب في برقية التهنئة عن يقينه من استمرار تطور وتوسع علاقات الصداقة والتعاون التقليدية القائمة بين أذربيجان ومصر بما يصب في مصالح الشعبين. وتمنى الرئيس إلهام علييف نظيره المصري عبد الفتاح السيسي موفور الصحة ونجاحا في فعالياته السامية وللشعب المصري الصديق السلام والازدهار.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يهنئ نظيره المصري السيسي بالعيد الوطني

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