    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الكولومبي الجديد

    ٢٣.٠٧.٢٠١٩ [١١:٤٣]

    باكو، 23 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    تلقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم أوراق اعتماد السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية كولومبيا لويس أنطونيو ديماتي كارديناس.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الكولومبي الجديد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٣.٠٧.٢٠١٩ [١١:٥‎٢]
    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الصيني الجديد
    ٢٣.٠٧.٢٠١٩ [١١:٥‎١]
    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الألماني الجديد
    ٢٣.٠٧.٢٠١٩ [١١:٤٨]
    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفيرة السويسرية الجديدة
    ٢٣.٠٧.٢٠١٩ [١١:٤٦]
    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الماليزي الجديد
    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الكولومبي الجديد الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الكولومبي الجديد الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الكولومبي الجديد الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الكولومبي الجديد الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الكولومبي الجديد الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الكولومبي الجديد الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الكولومبي الجديد