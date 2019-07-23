الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الكولومبي الجديد
AzerTAg.az
٢٣.٠٧.٢٠١٩ [١١:٤٣]
باكو، 23 يوليو / تموز، (أذرتاج)
تلقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم أوراق اعتماد السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية كولومبيا لويس أنطونيو ديماتي كارديناس.
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